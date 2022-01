Delícia é feita com farinha integral, legumes e ricota - Reprodução

Publicado 19/01/2022 14:00

Hoje é dia de falar sobre os cuidados com alimentação durante a estação mais quente do ano. Vocês já sabem que os alimentos ricos em sódio provocam a retenção de líquido, justamente o que deve ser evitado em dias de calor, né? Isso acontece porque, ao reter líquido, o corpo incha, o que pode ser potencializado pelas altas temperaturas e, aqui no Rio de Janeiro, parece que o verão finalmente chegou. Não à toa, preparei uma superdica que além de ser bastante nutritiva vai ajudar no processo de desintoxicação: um delicioso quiche funcional, feito com farinha integral, legumes e ricota.



Por levar farinha de trigo integral, a receita traz alguns benefícios à saúde, como o combate ao acúmulo de gordura abdominal e a diminuição dos riscos de doenças cardíacas. O ingrediente também permite uma liberação gradual de açúcar no sangue e não causa variações bruscas na glicemia, impedindo um aumento do apetite. Como contém fibras, mais um dos benefícios da farinha de trigo integral é a maior absorção de água pelo organismo, o que facilita a passagem do bolo alimentar e previne a constipação.

Outro ingrediente considerado um grande aliado de uma alimentação saudável é a abobrinha. O vegetal possui vários nutrientes, como a vitamina C e do complexo B, em que entram os minerais, as fibras e até a água, responsáveis por ajudar no bom funcionamento do sistema imunológico, tem ação antioxidante, além de contribuir para a saúde intestinal.

Ingredientes da massa

•¼ xícara (chá) de farinha de trigo integral;

•¼ xícara (chá) de farinha de trigo;

•1 colher (chá) de sal;

•150g de manteiga sem sal cortada em cubos (deverá estar em temperatura refrigerada);

•1 ovo;

•2 a 3 colheres (sopa) de água caso necessário.

Recheio

•2 colheres (sopa) de azeite extra virgem;

•½ cebola picada;

•1 dente de alho picado;

•1 abobrinha cortada em fatias medias e finas;

•1 alho poró picado;

•½ ricota esfarelada;

•1 xícara (chá) de creme de leite fresco;

•1 xícara (chá) de leite integral ou semidesnatado;

•5 ovos;

•Pimenta do reino a gosto;

•Sal a gosto.

Modo de Preparo

•Para a massa: misture as farinhas com sal. Coloque os cubos de manteiga e, com as pontas dos dedos misture até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e misture bem até formar uma massa homogênea, se a massa estiver esfarelando, adicione um pouco de água até que consiga abri-la sem dificuldade;

•Utilizando uma forma com fundo removível, forre o fundo e a lateral com a massa;

•Para o recheio: aqueça bem uma panela e adicione o azeite, refogue a cebola e o alho até murcharem. Quando estiverem murchos, adicione a abobrinha e o alho poró. Cozinhe rapidamente e reserve;

•Tempere a ricota com um pouco de azeite e sal e reserve. Em uma travessa, misture o creme de leite, leite e ovos;

•Tempere tudo com noz moscada, pimenta do reino e sal a gosto;

•Coloque sobre a massa crua, o recheio de abobrinha, alho poró e tomate seco com a ricota. Pré-aqueça o forno a 180°C;

•Em uma forma/assadeira, molde a massa crua, adicione com os recheios e coloque a mistura de ovos até cobrir todos os ingredientes;

•Leve a quiche ao forno elétrico 21L FT21P da linha BakeChef Quick da BLACK+DECKER e asse por aproximadamente 25 minutos ou até que a superfície esteja dourada.