Publicado 07/12/2020 11:35

Duque de Caxias - O plano de expansão dochega ao final de 2020 com mais inaugurações. A rede carioca de franquia de doces e salgados abriu uma nova unidade no Em outubro, já tinha aberto uma loja no Calçadão do Centro. Com isso, o Lecadô fechará o ano com 35 unidades próprias e franqueadas, entre lojas, quiosques e loja express.Segundo Daniella Carvalho Szmajser, gerente de franquias do Lecadô, foi um ano produtivo e de muitas transformações. A marca reforçou a equipe, estruturou os departamentos de marketing e franquia e investiu em treinamento.No cardápio das novas lojas, toda a tradição dasda marca. São mais de 50 sabores de tortas, além de rocamboles, pavês, bolos decorados, docinhos, bombons e outros quitutes. No menu também estão salgadinhos, como a coxinha de frango com cream cheese, coxinha de costela, marquesa de camarão e croquetes, campeões de vendas, além de cigarrete, bolinhos de aipim recheados e quibe, entre outros.SERVIÇO: www.lecado.com.brLecadô Caxias Shopping: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de CaxiasTelefone e Whatsapp: (21) 4112-1479 / Whatsapp 21 98170-3777