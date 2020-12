Chefe do tráfico do Lixão é preso em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 14/12/2020 16:52

Duque de Caxias - Policiais militares prenderam o atual chefe do tráfico da Favela do Lixão, no Centro, de nome João Vitor Pereira Ramos, conhecido como Jota/Rato, primo do Charlinho do Lixão, apontado como antigo chefe do crime organizado na região e que assumiu a liderança após a morte do familiar em 2019. Em uma ação de inteligência, foi identificado que as lideranças do tráfico das comunidades do Lixão, Vila Ideal e Furquim Mendes estariam em festividade nesta última região.

Após o evento festivo do tráfico, os traficantes seguiriam para a Comunidade Vila Ideal, em Duque de Caxias. Com isso, o comandante do 15º BPM (Duque de Caxias), tenente-coronel Mescolin, iniciou uma ação planejada designada cerco restrito, mobilizando todo o policiamento da unidade.

Nos pontos de cerco aos criminosos, houve confronto com um elemento armado de fuzil, que foi baleado e socorrido ao Hospital de Saracuruna. Além disso, outros três criminosos foram presos em flagrante com armas de fogo, rádio transmissores, carregadores de pistolas e fuzis. Foi apreendida ainda farta quantidade de munição de arma de fogo.