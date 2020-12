Acidente entre caminhões na Rodovia Washington Luiz Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:51 | Atualizado 15/12/2020 13:51

Duque de Caxias - Um acidente envolvendo dois caminhões, sendo um com carga de cimento, interditou parcialmente a Rodovia Washington Luiz, no fim da manhã desta terça-feira, 15, na pista sentido Petrópolis. O incidente ocorreu nas proximidades do Motel Luxemburgo. Motoristas enfrentaram um congestionamento até a altura da Avenida Brasil. Não há informações sobre feridos.

