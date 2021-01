A campanha está programada para começar no dia 20, às 10 horas, de acordo com o planejamento do Governo Federal Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 15:40

Prefeitura de Duque de Caxias informou que o município da Baixada Fluminense irá seguir o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde contra a Covid-19. Desta forma, a vacinação na cidade pode começar na Duque de Caxias - Ainformou que oirá seguir o Plano Nacional de Vacinação docontra a. Desta forma, a vacinação na cidade pode começar na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro . De acordo com a administração municipal, o governo do estado fará a entrega de seringas para o município nesta data. As informações foram divulgadas pela TV Globo.

A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias reiterou "que está se reunindo com os setores envolvidos para a elaboração e organização das estratégias de vacinação no município e que seguirá as determinações do Plano Nacional de Imunização contra Covid19 na abordagem às populações vulneráveis e grupos de risco".

Publicidade

Grupos prioritários

O governo do estado ainda não foi informado sobre o número de doses que serão destinadas ao Rio de Janeiro. O que se sabe é que, se for um quantitativo pequeno, novas prioridades podem ser definidas. O planejamento inicial seria:



- Idosos acima de 75 anos de idade;

- Trabalhadores da saúde;

- Indígenas;

- Idosos que vivem em instituições de longa permanência.



Publicidade

Caso a quantidade de doses seja pequena, a prioridade respeitará uma sequência:



- Idosos que vivem em instituições e longa permanência;

- Idosos acima de 80 anos;

- Idoso com idade entre 75 e 79 anos;

- População indígena;

- Profissionais da saúde que trabalham na linha de frente;

- Outros profissionais de saúde.