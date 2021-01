Poupa Tempo de Duque de Caxias funciona no estacionamento do Caxias Shopping Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 12:02

Poupa Tempo de Duque de Caxias vai voltar a funcionar nesta quinta-feira, 21. A unidade retoma à atividade normal, com atendimentos para serviços do Detran, da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, do Procon e do Riocard.



Os documentos emitidos até o fechamento, em 22 de dezembro, serão entregues nas unidades em que o cidadão fez a solicitação.



O agendamento para os serviços do Detran nas unidades do Poupa Tempo foi aberto nesta terça-feira, 19, pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Já os agendamentos para os serviços da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda e do Procon, também em unidades do Poupa Tempo, estarão disponíveis pelos seguintes canais:



Carteira profissional – saaweb.mte.gov.br;

Documentação emitida

A documentação do Detran que foi emitida na unidade de Caxias até o dia 22 de dezembro será entregue no posto do órgão em Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro), sem necessidade de agendamento prévio. Essas entregas serão realizadas nestes postos até esta quarta-feira (20).



A partir de quinta-feira (21), as retiradas de documentos voltam a ser realizadas na unidade do Caxias Shopping.



Serviço:

Até esta quarta (20)



Carteiras de Trabalho:



Poupa Tempo de Caxias – retirada no posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro). Das 8h às 17h.

A partir do dia 21 de janeiro:



Retirada de carteiras de trabalho, habilitação e identidade - nas unidades do Poupa Tempo RJ em que foram feitas as solicitações.