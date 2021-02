Vacinação drive - thru, por idade montado no estacionamento no estacionamento da UERJ. Na foto, preparativos para a vacinação. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2021 15:41 | Atualizado 03/02/2021 15:48

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai montar nesta quinta e sexta-feira (04 e 05/12) um sistema Drive Thru de vacinação contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a operação vai ser iniciar das 7h ao meio-dia, no estacionamento, em frente a antiga empresa Marcopolo, em Xerém. Neste local, a imunização será apenas para os idosos acima de 80 anos, que estiverem em veículos. Desta forma, a Prefeitura pretende evitar aglomerações e a exposição de idosos em filas. Nos próximos dias, serão divulgadas as datas das novas ações, dando continuidade a vacinação desse grupo etário. É importante apresentar documento de identificação (RG e CPF) para receber a vacina.



Além disso, Duque de Caxias segue imunizando os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que o município recebeu, nesta quarta-feira, 03, o quantitativo de 7.925 doses da vacina Coronavac, repassadas pelo estado. Após avaliar a melhor estratégia para uso das novas doses recebidas, a cidade decidiu ampliar o alcance da imunização no município, contemplando os idosos com mais de 80 anos de idade. Além desses, estão sendo vacinados os trabalhadores da rede municipal de Educação, maiores de 60 anos, e idosos acamados (maiores de 80 anos).



A vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias seguirá a seguinte programação:



* Servidores da Educação – Maiores de 60 anos de idade: Serão contemplados 1.190 trabalhadores com idade acima de 60 anos, da rede municipal de Educação de Duque de Caxias. A vacinação terá início nesta quarta-feira, a partir das 13h, e continuará na quinta-feira, durante todo o dia. Os trabalhadores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para mais informações.



* Idosos acamados – Maiores de 80 anos: Aqueles que estão enfermos ou têm impedimentos de saúde para locomoção, receberão a visita das equipes das Unidades de Saúde da Família (USF) para a aplicação da primeira dose da vacina. Os idosos que não estão cadastrados em área de USF, devem buscar informações de como fazer esse cadastro, na unidade de saúde municipal próxima à residência.

* Sistema Drive Thru: Ocorrerá nesta quinta e sexta-feira (04 e 5/02), das 7h às 12h. O Drive Thru será montado no estacionamento, em frente a antiga empresa Marcopolo, em Xerém. Só serão vacinados os idosos acima de 80 anos, que estiverem em veículos.