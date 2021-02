Operação da Polícia Militar no Vai Quem Quer, em Caxias Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:56

Duque de Caxias - Oito suspeitos foram presos e dois ficaram feridos durante uma operação da Polícia Militar, dos batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na comunidade do Vai Quem Quer, no bairro de São Judas Tadeu, na manhã desta quinta-feira, 4. Houve intenso tiroteio durante a ação. De acordo com a corporação, os agentes tinham o objetivo de coibir práticas criminosas na área, além de remover barricadas montadas pelo tráfico.



No início da operação, as equipes foram atacadas a tiros por indivíduos armados e reagiram. Após cessar a situação, um indivíduo foi encontrado ferido e houve apreensão de uma pistola calibre 9 mm, uma granada, 470 trouxinhas de maconha, 47 trouxinhas de haxixe, 123 pedras de crack, munições e um carregador. Em outro ponto da comunidade, houve novamente confronto. Um segundo indivíduo foi localizado ferido e uma pistola calibre .40 foi apreendida. O socorro dos feridos foi feito ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Ainda em vasculhamento na área, as equipes apreenderam uma carabina calibre 12, uma pistola com um carregador, um "kit rajada" para pistola, um carregador de rádio comunicador, dois rádios comunicadores, duas baterias de rádio comunicador, um carregador de fuzil 5.56, munições e drogas.

Cerca de dez toneladas de concreto e outros materiais utilizados em barricadas foram removidos.



A ocorrência foi encaminhadas para a 60ª DP (Campos Elíseos).





