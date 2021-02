Alunos voltam às aulas em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 11:51

Duque de Caxias - A direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, decidiu estender por mais 72 horas a paralisação das atividades presenciais, mantendo apenas as atividades remotas, nas escolas municipais da cidade. Além disso, os profissionais ligados à entidade farão uma nova Assembleia Geral nesta sexta-feira, dia 12, às 9h30, para decidir sobre os rumos da greve.

"A presente convocação se impõe em virtude da reabertura da escolas em plena pandemia contra as orientações da comunidade científica", diz o texto de convocação do Sepe.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, organizou a volta às aulas para a última segunda-feira, dia 8 de fevereiro, de acordo com o decreto nº 7.814, de 03 de fevereiro de 2021. Segundo a Secretaria, nesta primeira semana, os professores realizarão atividades voltadas para o acolhimento e orientações sobre medidas de higienização. Além disso, a Secretaria informou que o Plano de Volta às Aulas estabelece medidas de prevenção, monitoramento e contingência de casos do novo Coronavírus.

Já a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil forneceu para todas as 179 unidades escolares materiais como álcool em gel, borrifadores, máscaras, termômetros digitais e fitas adesivas para marcação de distanciamento.

Profissionais imunizados



Entre os dias 3 e 4 de fevereiro, segundo a secretaria, 712 profissionais da Educação (professores, merendeiras e cooperativados), maiores de 60 anos, foram imunizados com a primeira dose da vacina CoronaVac. A prefeitura afirmou que, conforme o calendário escolar, as aulas presenciais continuarão normalmente.