Suspeitos são feridos em operação da polícia em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:16 | Atualizado 10/02/2021 18:17

Duque de Caxias - Dois suspeitos foram presos em flagrante vendendo drogas na comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, na madrugada desta quarta-feira, 10.



De acordo com os agentes, após denúncias foi feito um cerco tático na localidade. A dupla tentou fugir mas foi capturada com drogas e dinheiro.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região.

Suspeitos são feridos em operação da polícia em Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Nova Campina

Durante uma outra ação do 15º BPM (Duque de Caxias), um suspeito ficou ferido após confronto com os policiais militares. Foi apreendido uma pistola e munição com ele.