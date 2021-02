Duque de Caxias fecha parceria de estágio com a Universidade Unigranrio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:20

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis assinou nesta quarta-feira, 10, em uma reunião na Prefeitura de Duque de Caxias, um termo de convênio com a Universidade Unigranrio. O documento tem o objetivo de promover a realização de estágios curriculares na rede pública municipal de saúde com os alunos da graduação e pós-graduação da universidade.



“É motivo de muita alegria podermos dar continuidade a uma parceria que já rendeu muitos frutos. Estamos no nosso terceiro governo e essa união agrega valor na prestação do serviço na área da saúde, uma área que estamos ampliando cada vez mais. Ainda neste mês de fevereiro nós vamos inaugurar o Hospital do Câncer, no Moacyr do Carmo. A unidade terá 60 leitos de internação. Posso afirmar que é mais um passo importante para cuidar da saúde do nosso povo”, afirmou Reis.

Durante a celebração do termo de convênio, o reitor da Unigranrio, Arody Cordeiro Herdy, agradeceu ao prefeito Washington Reis pelo apoio prestado à universidade.

“Bem antes do mandato antigo, o prefeito sempre abriu as portas para que os alunos e os professores da Unigranrio pudessem exercer as atividades pedagógicas. Com esta parceria, que já é antiga, aumentam as nossas atividades de estágio, incluindo, agora, outros cursos, como a Medicina Veterinária, por exemplo. Com a construção do Hospital Veterinário atuaremos juntos para realizar um trabalho de excelência com nossos alunos”, declarou.



O prefeito de Duque de Caxias finalizou o discurso afirmando que construirá também o Hospital Veterinário.

“Vamos realizar muitas cirurgias na unidade. Quando um animal sofre um atropelamento precisamos atendê-lo com respeito. Iremos assumir com responsabilidade e teremos também todos os recursos humanos necessários a fim de cuidar dos animais com todo carinho e seriedade”.