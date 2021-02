Avançam obras de canalização do Canal Caboclo, em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 11/02/2021 17:54

Duque de Caxias - As obras de canalização do Canal Caboclo, no Centro de Duque de Caxias, onde, durante o verão, ocorrem muitos alagamentos, estão na fase de estaqueamento das margens. O trecho inicial da canalização e revitalização é o que corta as comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. A colocação das estacas para instalação das galerias pré-moldadas em concreto armado está sendo feita pela Secretaria Municipal de Obras.

Com 960 metros de extensão, o Canal Caboclo corta o Centro da cidade desembocando na foz do Rio Meriti, entre a Rua Coronel Silva Barros e a Rua Padre Marinho. As obras fazem parte do PAC I (Programa de Aceleração do Crescimento) e foram iniciadas no primeiro governo do prefeito Washington Reis. Realizada com recursos federais e municipais a macrodrenagem do canal será feita entre a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, e a a foz do Rio Meriti. Apesar da limpeza constante do canal, a região costuma sofrer alagamentos, principalmente nos períodos de chuvas fortes, causando transtornos aos moradores.



Canal Farias



Outra obra importante realizada pela prefeitura é a canalização de mais de um quilômetro do Canal Farias, em Saracuruna, no segundo distrito, que se encontra em fase de conclusão. No local, foram instaladas redes de galerias pré-moldadas de concreto armado que vão aumentar a vazão das águas nos dias de chuva forte, principalmente nesse período do ano.



O trecho canalizado do Canal Farias, entre as ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho, foi urbanizado pela secretaria de Obras que está implantado uma área de lazer com ciclovia, playground, pista de caminhada, academia de ginástica, jardins, iluminação de LED, áreas de convivência entre outros equipamentos para atender os moradores de Saracuruna e bairros vizinhos. Fotos: Leonardo Pereira/SMO

