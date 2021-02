Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020 Eliakin Moura/Divulgação

12/02/2021

Duque de Caxias - Foi publicado nesta sexta-feira, 12, o edital de um novo processo seletivo para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O documento informa o acréscimo de 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º Anos de Escolaridade para o ano letivo de 2021. O aumento das vagas veio em função da grande procura pelo lll CPM/ERJ. No concurso anterior, foram realizadas 1.876 inscrições para 60 vagas.

Durante o sorteio público realizado no dia 29 de dezembro, o prefeito Washington Reis declarou que lutaria para aumentar o número de vagas em função da grande demanda.

“Lutamos para ampliar a quantidade de vagas porque a população anseia por elas. Nosso dever é acolher e valorizar estes estudantes”, disse Reis.

Conforme o novo edital publicado no Diário Oficial, as inscrições começarão no próximo dia 18 e irão até às 23h59min do dia 23/02, considerando o horário oficial de Brasília. Os interessados poderão acessar o site www.sepm.rj.gov.br para fazer a inscrição pagando uma taxa de R$25.

Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, tenente-coronel Nádia Cardoso, as pessoas que tiverem dificuldade de realizar a inscrição online poderão comparecer no lll Colégio da Polícia, de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 15h e as sextas-feiras, das 8h às 11h, durante o período de inscrição determinado no novo edital.

Ainda de acordo com o documento, o pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser realizado no dia 18 /02, no III CPM/ERJ, localizado à Rua Piracicaba, s/nº, bairro Jardim Gramacho, no horário compreendido das 08h às 16h, impreterivelmente, com distribuição de senha até as 16h. Os pedidos de isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e automaticamente indeferidos.