Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:09

Duque de Caxias - A Fundec anunciou nesta quarta-feira, 17, o retorno das aulas presenciais em todos os centros de ensino da instituição para a próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro. De acordo com comunicado, nesta primeira semana, os professores realizarão atividades voltadas para o acolhimento e orientações sobre medidas de higienização. Além disso, a Fundação informou que o protocolo de Volta às Aulas estabelece medidas de prevenção, monitoramento e contingência de casos do novo Coronavírus.



O uso de máscara será obrigatório para todos os alunos.

Para mais informações acesse o site da Fundec (fundec.rj.gov.br) ou entre em contato por meio do Whatsapp (97464-6089).

Sepe organiza nova assembleia



Desde o último dia 8 de fevereiro, os alunos das escolas municipais de Duque de Caxias também voltaram para as salas de aula. Segundo a Secretaria municipal de Educação, os professores e os alunos fizeram atividades voltadas para o acolhimento e orientações sobre medidas de higienização. Entretanto, integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, anunciaram greve das atividades presenciais, mantendo apenas as atividades remotas.

Nesta quinta-feira, 18, a partir das 13h, o Sepe organiza uma nova assembleia geral para decidir os rumos da greve em Duque de Caxias.