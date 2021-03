Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar Reprodução Facebook

Publicado 11/03/2021 10:41

Duque de Caxias - A filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, Fernandinha Costa, vai herdar o posto do vereador Danilo do Mercado, assassinado nesta quarta-feira, 10, no bairro de Jardim Primavera. Primeira suplente do MDB, mesmo partido de Danilo, Fernanda já ocupava um mandato provisoriamente por causa da nomeação do vereador Sandro Lélis como secretário de Serviços Públicos na Prefeitura de Duque de Caxias. Agora, ela será nomeada definitivamente vereadora.



Fernanda responde a um processo na Justiça Federal de Rondônia no qual é acusada de integrar a quadrilha comandada pelo pai. Segundo investigação da Polícia Federal, a dentista exercia "um papel político e social" no grupo criminoso em razão dos serviços que presta em comunidades de Duque de Caxias.

Danilo do Mercado foi morto ao lado do filho, Gabriel Reprodução Instagram

Vereador assassinado



Danilo, de 53 anos, e Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25, foram emboscados por bandidos de carro na Alameda Américo Campos, no bairro Jardim Primavera, em Caxias. Os criminosos abriram fogo e fugiram em seguida. Pai e filho morreram na hora.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que está investigando a ocorrência. Agentes realizaram a perícia no local. Danilo do Mercado era investigado pela DHBF em inquéritos policiais que apuram homicídios, constituição de milícia e grupo de extermínio, esbulho possessório (grilagem de terras), extorsão e ameaça.





Em agosto do ano passado, Danilo foi alvo de uma operação da Polícia Civil. O político era apontado como chefe de um grupo de extermínio e, segundo as investigações, ordenou a morte de dois homens dois meses antes da ação, em junho.



Ainda de acordo com a polícia, Danilo era suspeito pelos homicídios de Isaaque Almeida de Lima e Alex Silva de Bem, e pela tentativa de assassinato de Fernando Leandro da Silva. Os crimes aconteceram na Rua João Pinheiro, no bairro Parque Santa Lúcia.