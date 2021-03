Duque de Caxias realiza vacinação contra o sarampo Divulgação

Publicado 11/03/2021 11:58

Duque de Caxias - A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias aprovou por unanimidade na manhã desta quinta-feira, 11, em regime de urgência, um projeto de lei do prefeito Washington Reis para que o município passe a integrar o Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras). O objetivo é adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. De acordo com Reis, a intenção é comprar um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19.

"A Prefeitura de Duque de Caxias vai começar a negociar a compra dos imunizantes, imediatamente, junto a laboratórios de todo o mundo, para que as vacinas cheguem ao município o mais rápido possível", afirmou Washington Reis.

Prefeitos de mais de 1.700 cidades, entre elas 24 capitais brasileiras, já aderiram ao consórcio Conectar, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a compra de vacinas contra a Covid-19. No total, os municípios representam cerca de 125 milhões de brasileiros, mais da metade da população do Brasil, estimada em cerca de 210 milhões de pessoas. Aderiram ao consórcio as prefeituras das maiores capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre, Fortaleza e Manaus, por exemplo.

Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Vacinação nesta tarde

A Prefeitura de Duque de Caxias recebeu, na manhã desta quinta-feira (11), o quantitativo de 6.170 doses de Coronavac. Com as novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Duque de Caxias promove durante a tarde, a partir das 16h, aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 77 anos ou mais no município. A vacinação ampliada para o grupo etário de 77 anos ou mais acontece em oito pontos de vacinação, instalados no primeiro distrito. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação desta quinta-feira (11) acontece em tendas instaladas em oito localidades do primeiro distrito, no sistema drive thru e também para pedestres. São estes os locais de vacinação:

- Praça da Maçonaria

- Praça da Prainha

- Restaurante do Povo (Centro)

- Praça do Parque das Missões

- Escola do Futuro (Sarapuí)

- Praça do Parque Lafaiete

- Praça da Paz (Esqueleto)

- Praça do Corte Oito