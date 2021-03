Vacinação da Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, promoveu ações com vacinação da primeira dose para idosos de 77 anos ou mais, nesta quinta e sexta-feiras (11 e 12/03), no primeiro distrito do município. Mais de 2 mil idosos receberam a primeira dose da vacina, em postos instalados na Praça da Maçonaria, Praça da Prainha, Restaurante do Povo (Centro), Praça do Parque das Missões, Escola do Futuro (Sarapuí), Praça do Parque Lafaiete, Praça da Paz (Esqueleto), Praça do Corte Oito e São Bento.

José dos Santos, aposentado e morador do bairro Prainha, era a cara da felicidade. Ele foi imunizado no dia do aniversário.

"Completo hoje, dia 11 de março de 2021, 82 anos. Meu presente está sendo receber essa vacina. Minha filha veio me acompanhando. Estou muito feliz e emocionado com esse momento”, comemorou José dos Santos.



Para o prefeito Washington Reis a meta é vacinar o quanto antes o maior número de pessoas dos grupos prioritários no município.

“Recebemos mais de 6 mil doses de vacinas, nesta quinta-feira pela manhã, e a tarde já estávamos vacinando os idosos acima de 77 anos. Vacina é para aplicar e não deixar guardada na geladeira. Estamos investindo na compra de vacinas para que todos os caxienses sejam imunizados. Meu compromisso é com a saúde da nossa gente!”, destacou Washington Reis.



Desde o início da campanha de vacinação contra o Covid-19 em Duque de Caxias, foram aplicadas mais de 52 mil doses, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos, trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação e idosos a partir de 60 anos de idade. Deste total, mais de 10 mil correspondem a aplicação da segunda dose.