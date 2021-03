Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 16:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove nesta segunda-feira, 15, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac nos idosos de 80 anos ou mais. Serão sete pontos de vacinação. Os idosos devem se dirigir aos mesmos locais onde receberam a vacina na primeira etapa: Jardim Gramacho, Olavo Bilac, Pilar, Campos Elíseos, Praça da Apoteose, Taquara e Jardim Anhangá.



A vacinação acontece a partir das 7 horas, em sistema Drive-Thru e para pedestres, seguindo o calendário e os prazos determinados para a segunda dose deste grupo etário. Os idosos de 80 anos ou mais devem levar o cartão de vacinação e documento de identificação. O calendário da segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos recebam as doses nos prazos indicados pelas vacinas Coronavac e Oxford/Aztrazeneca.



A Prefeitura de Duque de Caxias informa ainda que as ações de vacinação com a primeira dose deverão ser retomadas assim que o Ministério da Saúde entregue novas remessas da vacina contra a Covid-19 ao município.