Aulas em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 17:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou comunicado, neste sábado, 13, que todas as escolas da rede municipal de ensino deverão permanecer abertas e funcionando no sistema presencial. O texto contraria uma norma da própria Secretaria Municipal de Educação que havia determinado a realização das atividades pedagógicas de forma remota a partir da próxima segunda-feira, 15, por causa do aumento dos casos de Covid-19.

No texto divulgado pela administração municipal, a prefeitura informa que "está atenta e acompanhando diariamente a atualização do mapa de risco para Covid-19 no estado e, se for observada situação de risco iminente para a comunidade escolar, a rede será imediatamente informada e as medidas necessárias serão tomadas".

Publicidade

O texto diz ainda que "as unidades escolares estão adotando normas de higiene, distanciamento e medidas de contenção ao contágio do novo Coronavírus, com muita responsabilidade e compromisso. Assim como todo o governo municipal que, para combater a doença, preparou a rede de saúde construindo o Hospital São José e ampliando o número de leitos no Hospital Moacyr do Carmo. A Prefeitura de Duque de Caxias agradece pelo empenho de todos neste momento tão difícil pelo qual todo o país está passando e ressalta que qualquer mudança com relação às aulas na rede municipal será informada através dos veículos oficiais de comunicação da PMDC".

Professores farão assembleia

Publicidade

Integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, realizaram uma manifestação nesta quarta-feira, 10, na Praça Roberto Silveira, no Jardim 25 de Agosto, convocaram uma Assembleia Geral para a próxima segunda-feira, dia 15 de março, para decidir sobre os rumos da greve da categoria contra o retorno presencial de aulas.

Segundo o Sindicato, desde que a volta às aulas foi anunciada em Duque de Caxias, no dia 8 de fevereiro, 27 escolas registraram casos de suspeitas e confirmações de contaminação por Covid-19.