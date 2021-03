Neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações. Agência Brasil

Publicado 17/03/2021 00:00

Quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2021 e tem medo de se enrolar, pode contar com a ajuda dos universitários. Desde a última segunda-feira, alunos do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Unigranrio, em Duque de Caxias, estão realizando atendimentos gratuitos para auxiliar os contribuintes.

Os dois primeiros dias foram ontem e segunda-feira. Os próximos atendimentos, digital e por agendamento por conta da pandemia, serão sexta-feira, segunda, terça e nos dias 26, 29 e 30 de março, e 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 27 e 30 de abril (sempre às segundas, terças e sextas-feiras, das 19h às 21h30).

Os interessados devem entrar no link encurtador.com.br/cguVZ, para obter acesso à agenda dos dias de atendimento e, assim, marcar um horário disponível. Cada pessoa receberá o link para sua conexão com a equipe da Unigranrio, por e-mail, o que facilitará o processo de preenchimento da declaração do IR deste ano. Após a declaração ser concluída, os professores enviarão a cópia do documento para o e-mail de cada contribuinte.

Coordenadora do curso, Dayse de Lima Passos, alerta sobre rendimentos tributáveis e outros detalhes importantes. "O contribuinte que recebeu em 2020 rendimentos tributáveis superiores a R$28.559,70 precisa declarar o IRPF até o dia 30 de abril. Quem não cumprir o prazo estará sujeito à multa de , no mínimo, R$165,74", explica.