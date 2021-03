O governo dos EUA anunciou que enviará ao México 2,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca que estão sem uso AFP

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:36

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, enviou um documento de compras de um milhão de doses da vacina Oxford/Astrazeneca à fabricante do imunizante. De acordo com as informações da administração municipal, a negociação, que já se encontra em andamento, garantirá a aquisição das vacinas pelo valor unitário de US$ 7,90. O trâmite começou na última quinta-feira, dia 18.

"O objetivo é acelerar o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias e garantir a imunização de todo a população caxiense", afirmou Reis.



No último dia 11 de março, a Câmara de Vereadores de Duque de Caxias aprovou por unanimidade um projeto de lei do prefeito Washington Reis para que o município passasse a integrar o Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras). O objetivo é adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

Prefeitos de mais de 1.700 cidades, entre elas 24 capitais brasileiras, já aderiram ao consórcio Conectar, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para a compra de vacinas contra a Covid-19. No total, os municípios representam cerca de 125 milhões de brasileiros, mais da metade da população do Brasil, estimada em cerca de 210 milhões de pessoas. Aderiram ao consórcio as prefeituras das maiores capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre, Fortaleza e Manaus, por exemplo.