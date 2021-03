Fundec celebra Dia Internacional da Síndrome de Down Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:04

Duque de Caxias - A Fundec promoveu uma ação para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que ocorreu na sede administrativa da Fundação, na manhã desta segunda-feira (22). Além do café da manhã, os alunos do Polo de Inclusão e Trabalho da Fundec se apresentaram em dois atos de dança.



José Carlos Rodrigues, pai da Estela, contou que a comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down é importante para valorizar todas as pessoas com deficiência intelectual que possuem a síndrome de down.

"Por meio desse projeto, a prefeitura de Duque de Caxias promove inclusão por meio de atividade esportivas e isso é fundamental para que eles se sintam valorizados", completou José Carlos.

A atividade contou com as presenças do presidente da Fundec, Jonas Santana, da diretora de educação da Fundação, Alcineia Oliveira, e do deputado federal Gutemberg Reis. O presidente da Fundec afirmou que a instituição desenvolve um trabalho, através do Polo de Inclusão e Trabalho, para as pessoas com síndrome de Down.



"Eu agradeço a Deus por essa data importante para esses alunos mais do que especiais para Fundação e eu tenho certeza que Ele estará sempre nos capacitando para que possamos cuidar deles com excelência", completou o presidente.