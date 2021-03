Vila Olímpica de Duque de Caxias pode sediar jogos da CBF Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:59

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ofereceu, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), todo o complexo da Vila Olímpica da cidade para jogos oficiais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Reformada no ano passado, a Vila Olímpica conta com o maior campo de futebol de grama sintética do Brasil (em um espaço público, com dimensões de 105m x 75m), feito em padrões oficiais, pista de atletismo, ginásio poliesportivo, além de quadras externas de tênis, vôlei e basquete, academia de ginástica e iluminação para competições noturnas.

Com as medidas restritivas adotadas devido a pandemia do novo Coronavírus na Capital e a possibilidade de suspensão dos jogos no Rio de Janeiro, o prefeito colocou à disposição da CBF e de federações esportivas o complexo da Vila Olímpica para que os campeonatos em andamento não sejam interrompidos. respeitar o calendário de vacinação e também para o agente público que contribuir para a prática. Vamos punir com rigor cada caso.