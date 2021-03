Obras em andamento em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:53

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras de Duque de Caxias está em fase adiantada na construção do Hospital Infantil de Parada Angélica e da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Figueira, no segundo distrito. Os animais também não foram esquecidos. No bairro Jardim Primavera, está sendo construído um hospital para atender gratuitamente cães e gatos. Localizado na Rua Xavier Filho, o hospital será um dos mais modernos nesse tipo de atendimento com exames (Raio-X e ressonância, entre outros) e cirurgias.

Obras em andamento em Duque de Caxias Divulgação



Canalização e creche



Na comunidade da Vila Ideal, a administração municipal continua no trabalho de cravação de estacas nas margens do Canal Caboclo, no primeiro distrito, que será canalizado dentro do programa de combate a enchentes. A ação faz parte do PAC (Programa de aceleração do Crescimento) do governo federal. Nessa fase, além da obra de infraestrutura, já foi iniciada a fundação para construção de uma creche que vai atender 128 crianças da comunidade em tempo integral. A creche terá quatro salas de atividades, berçários, lactário, além de refeitório, cozinha, solário e área administrativa.

Obras em andamento em Duque de Caxias Divulgação



O programa de combate a enchentes também continua nos distritos com a limpeza e desassoreamento de rios, canais e valões. No mês de março, a Secretaria de Obras realizou e está trabalhando na limpeza dos rios Capivari, Imbariê e Saracuruna e nos canais Divisa (Olavo Bilac), Figueira (Figueira), Farias (Saracuruna) e da Rua do Fogo (Campos Elíseos), que cortam bairros dos quatro distritos.

Obras em andamento em Duque de Caxias Divulgação



Lazer e Esporte



Além das obras de drenagem, pavimentação e recuperação asfáltica, novas áreas de lazer estão sendo construídas no primeiro distrito. Esta semana, o secretário de Obras João Carlos Grilo visitou as obras da nova praça do bairro Olavo Bilac, na divisa com o município de São João de Meriti, pelo bairro Jardim Metrópoles e a praça do bairro Periquito, entre as ruas Japeri, Bernardo Monteiro e Raimundo Correia. Também estão em execução as obras de construção do centro esportivo da UFRJ, em Santa Cruz da Serra.

Obras em andamento em Duque de Caxias Divulgação



Educação



Nos bairros Saracuruna e Santo Antônio, estão sendo construídas as escolas municipais Dra. Zilda Arns Neumann e Santo Amaro, além de creches no primeiro, segundo e terceiro distritos.