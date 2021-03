Piscina Natural do Maromba fica a 1.100 metros de altitude Divulgação

Publicado 26/03/2021 13:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou um novo decreto sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo Coronavírus no município. De acordo com o documento, publicado nesta quinta-feira, 26, ficam suspensas até o dia 1º de abril a visitação a piscinas, exceto para aula de natação e hidroginástica, clubes recreativos, rios, cachoeiras e Unidade de Conservação.

Além disso, também fica determinada a manutenção de 50% do número de veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal e os mesmos que operam nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros deverão ser higienizados internamente diariamente.

A administração municipal proibiu também visitas externas a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus 2019-nCoV, internados na rede pública municipal de saúde.

Aulas mantidas

As aulas na rede pública municipal para o ano letivo de 2021, que se iniciaram no dia 08

de fevereiro de 2021, serão mantidas, devendo a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Apoio

à Escola Técnica, Ciência Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

(FUNDEC), com suporte técnico/científico da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, obedecerem protocolo de retorno às atividades presenciais nas unidades escolares, ficando mantida a rotina administrativa nas sedes dos respectivos órgãos.