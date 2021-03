Sepe de Duque de Caxias se reúne com prefeito Washington Reis Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:49

Duque de Caxias - Representantes do Sindicato dos Professores de Duque de Caxias se reuniram, na tarde desta segunda-feira, 29, com o prefeito Washington Reis sobre a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino. No última sexta-feira, 26, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu pela suspensão das atividades presenciais nas escolas da rede municipal de Duque de Caxias durante o "feriadão". Apesar disso, segundo o Sepe, Reis informou que ainda não foi notificado da decisão.

O Sindicato informou que os servidores não vão comparecer ao trabalho durante esse "feriadão de isolamento", já que estão com respaldo legal. Além disso, o trabalho remoto está suspenso até "findar do período do isolamento e medidas restritivas no estado durante os 10 dias, conforme consta no Decreto Estadual 47.540/2021".

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Procuradoria Geral do Município, informou que, até o momento, não foi oficialmente intimada acerca da decisão judicial e que vai recorrer da mesma.

Assembleia Geral

O Sepe de Duque de Caxias organiza para a próxima quinta-feira, dia 1º de abril, uma assembleia geral para decidir sobre os rumos da greve na cidade da Baixada Fluminense. A ideia é permanecer em estado de greve.