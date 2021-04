Por O Dia

Publicado 03/04/2021 14:40

Duque de Caxias - Um homem de 73 anos foi preso por policiais militares depois de manter a esposa em cárcere privado, no bairro da Vila São Luís. De acordo com a corporação, equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para checar um possível desentendimento familiar na Rua Martins Pena. Chegando ao local, os agentes encontraram o homem portando um revólver calibre 32. Informações dão conta de que ele ameaçava sua companheira.

O preso foi conduzido à 60ª DP.