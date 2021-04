Projeto combate violência dentro das escolas de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 19/04/2021 13:44

Duque de Caxias - Quem ama, cuida! Diante de temas polêmicos que cada vez mais têm estado em evidência nas estatísticas envolvendo crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, por meio do Núcleo Equipe Multiprofissional (NEMP), intensificou o programa “Educação é Prevenção Contra Violência na Escola”. A equipe, que é formada por psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, vai às unidades escolares para realizar atividades de alerta, orientação, acolhimento e identificação de casos. Também são realizados grupos de estudos de forma remota e presencial.

O projeto foi lançado em 2019, mas, para atender a demanda, agravada no atual período de pandemia, foi montada uma força-tarefa. A equipe conta também com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, além do Conselho Tutelar.

“A iniciativa de iniciar as visitas às escolas foi para ouvir mais de perto as demandas das equipes diretivas, dos alunos e dos professores. A partir dessa escuta, planejamos e executamos ações de atendimento e acolhimento. Desde a volta às aulas, reforçamos a equipe e já visitamos 112 escolas para apresentar o nosso trabalho. O resultado tem sido muito satisfatório. Nossa intenção é ampliar cada vez", explicou a coordenadora do Departamento de Educação Básica (DEB) da SME, Denise Oliveira.

Durante os encontros, são apresentados aos alunos, de acordo com a faixa etária, discussões sobre temas, como abuso sexual, bullying, violência doméstica, baixo rendimento escolar, depressão, dependência química, entre outros problemas. As atividades são promovidas por meio de palestras, vídeos educativos, dinâmicas em grupo e bate-papo. Há também roda de conversa direcionada aos pais ou responsáveis dos alunos. Dependendo da necessidade, a intervenção dos profissionais em uma unidade pode durar mais tempo do que em outra.

Atualmente, o plano de ação está sendo desenvolvido nas escolas rurais, localizadas em regiões de difícil acesso. A primeira da região a ser contemplada foi a Escola Municipal Presidente Vargas, em Xerém. De acordo com a diretora da unidade, Ana Lúcia Alves, o trabalho do NEMP tem atendido as expetativas.

“Esse acompanhamento profissional está sendo essencial. Diante de alguns acontecimentos, solicitei a visita da equipe e fui prontamente atendida. As visitas estão marcadas para acontecer até o início de maio, com atividades, orientações e, caso haja necessidade, acompanhamento especializado para alunos e pais ou responsáveis. Só tenho a agradecer”, ressalta a diretora.

Para manter a organização, o NEMP estabeleceu um cronograma de visitas que visa atender todas as escolas da rede. De acordo com a necessidade, a equipe diretiva ou professor também podem agendar diretamente com o departamento. Basta enviar um e-mail para: [email protected] , informando o nome da escola, nome do responsável e telefone.