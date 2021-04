Ação da Polícia Militar em Caxias Reprodução

Publicado 28/04/2021 18:09

Duque de Caxias - Um homem foi preso com farto material de drogas, na manhã desta quarta-feira, 28, na comunidade do Cangulo. Agentes do 15 BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação na região para reduzir os índices de criminalidade no município, principalmente no roubos de carga, quando encontrou o suspeito.

Com o preso, foram apreendidas 30 pedras de crack, 56 sacolés de Cocaína, 182 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.

Ele foi levado para a 60°DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.

Operação contra assalto em ônibus

Na tarde desta terça-feira, 27, policiais militares do 15°BPM realizaram uma ação para impedir assalto de bandidos no interior de coletivos, realizando abordagens e revistas para que os passageiros tenham a total sensação de segurança na viagem. A operação foi montada na Rod. Washington Luiz, passarela ao lado da Rua Tocantins - Jardim Gramacho, no sentido Petrópolis.