Por O Dia

Publicado 29/04/2021 10:09

Duque de Caxias - Os moradores de Parada Angélica, no terceiro distrito de Duque de Caxias, vão ganhar um novo espaço público de lazer. A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil iniciou os serviços para reforma da principal praça do bairro, localizada entre a Avenida Vitória e as ruas Dr. Gilberto Argenta e Professor Muniz Sodré. As obras estão sendo realizadas com recursos federais, repassados através da Caixa Econômica Federal.

Ocupando uma área de 2.225 metros quadrados, a Praça de Parada Angélica vai receber, além de iluminação moderna de LED, piso intertravado, academia para terceira idade, quiosques de alimentação e para aposentados, área de caminhada, acessibilidade, jardins, entre outros atrativos.

A ação faz parte do programa de reforma e construção de espaços públicos de lazer, iniciado em 2017 pelo prefeito Washington Reis, que já beneficiou moradores dos quatro distritos. A equipe de obras também está construindo, por administração direta, sem a contratação de empresas, uma praça no bairro Periquito e concluindo a reforma da praça do bairro Olavo Bilac, ambas no primeiro distrito.



Revitalização



A Secretária Municipal de Obras e Defesa Civil está trabalhando ainda na urbanização e revitalização de diversas ruas no bairro Vale dos Reis, no segundo distrito. As obras são de drenagem, assentamento de meio-fio e preparação de base para o revestimento asfáltico. Em Campos Elíseos, moradores da Rua Valter Scott estão sendo beneficiados com a colocação de meio-fio e preparo de base para a pavimentação asfáltica, depois da construção da rede de drenagem.

No bairro Jardim Primavera, a Alameda São Francisco de Assis está recebendo obras de drenagem e pavimentação.