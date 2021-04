Restaurante do Povo em Duque de Caxias Divulgação

Duque de Caxias - O Restaurante do Povo de Duque de Caxias, desde que foi inaugurado, em março deste ano, oferece à população cerca de 2 mil refeições diariamente. O espaço localizado na Rua Frei Fidélis, no Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e garante aos moradores a oferta de café da manhã por R$ 0,50 e, almoço, por apenas R$ 1. Totalmente reformado e apresentando um ambiente arejado, as pessoas que procuram o restaurante elogiam o atendimento e a refeição nutritiva.



Segundo o ambulante Márcio Silva, de 48 anos, neste momento de pandemia o Restaurante do Povo veio para ajudar a economizar um pouco mais.

“Desde que começou a pandemia tive dificuldades financeiras e a minha renda caiu bastante. Vou ao Restaurante do Povo para economizar o pouco que ganho. O lugar é muito bom para o trabalhador que precisa comer e passar o dia todo na rua,” contou o morador de Imbariê.



De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, foram adotadas medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo Coronavírus.

“Devemos ter o cuidado de oferecer ao público refeições balanceadas a preços acessíveis e também cuidar para que não haja contaminação pela Covid-19 dentro do espaço. Nós oferecemos álcool em gel e mantemos o distanciamento social para realização das refeições,” disse o secretário de Assistência Social, Marcus Vinícius de Moraes Guimarães.



O equipamento público é fruto de uma parceria formada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Duque de Caxias.

“Com a Graça de Deus, podemos oferecer acesso regular e permanente de alimentos de qualidade às pessoas que procuram almoçar e tomar um café da manhã adequado na nossa cidade”, declarou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.