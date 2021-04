Delegacia de Duque de Caxias Reprodução

Publicado 30/04/2021 13:04

Duque de Caxias - Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam, nesta quarta-feira (28/04), um homem de 39 anos acusado de ameaça no âmbito da violência doméstica contra sua ex-companheira. Ele foi localizado e detido no Centro de Duque de Caxias.

De acordo com os agentes, o autor é egresso do sistema penitenciário, onde ficou recluso por quatorze anos cumprindo pena pela prática de latrocínio, estando atualmente no regime semi-aberto. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo 6º Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

O detido foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.