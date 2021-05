Washington Reis toma posse como prefeito de Duque de Caxias Eliakin Moura / Divulgação

Publicado 01/05/2021 11:47

Duque de Caxias - A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou parcialmente bens do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, por suspeita de irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. Na decisão, o juiz Belmiro Fontoura Ferreira Gonçalves determinou o bloqueio de R$ 2,450 milhões do prefeito.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que pediu a condenação de Washington Reis por ele se recusar a obedecer ao Plano Nacional de Vacinação (PNI) e as decisões judiciais que determinaram o respeito aos grupos prioritários, como os idosos.

Ainda segundo o MP, o prefeito expôs milhares de pessoas a risco com as aglomerações que causou durante a vacinação, e com a recusa em reservar a segunda dose da Coronavac.

Também tiveram bens bloqueados o secretário municipal de Saúde, Antônio Manoel de Oliveira Neto, a subsecretaria, Célia Serrano, e o ex-secretário de Saúde, Jose Carlos Oliveira.