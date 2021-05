Vacinação na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. Na foto, Ana Maria Giro sendo vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 15:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a vacinação contra a Covid-19 no município, nesta segunda-feira, 03/05, a partir das 7h. Estão sendo disponibilizados pontos de vacinação para aplicação da primeira dose da vacina Astrazeneca para pessoas com comorbidades (a partir de 50 anos), profissionais de educação da rede estadual, privada e de instituições de ensino instaladas no município de Duque de Caxias. Todos os grupos estão incluídos como prioritários pelo Plano Nacional de Imunização (PNI):



Veja a lista de categorias e locais de vacinação desta segunda-feira (03/05):



• Pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais:

- Praça da Mantiquira (Xerém)

- Praça da Prefeitura ( Jardim Primavera)

- Praça da Matriz ( Santa Cruz da Serra)

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

Mediante a apresentação de atestado ou receita médica que comprove a *comorbidades (Veja a lista das comorbidades no final do texto)



• Profissionais da Educação da Rede Privada do município de Duque de Caxias e CEDERJ

- Vila Olímpica de Duque de Caxias (Vinte e Cinco de Agosto)



• Profissionais da Educação da Rede Estadual do município de Duque de Caxias:

- Praça do Rotary, em frente a E.E. Minas Gerais (Jardim Primavera)



• Profissionais das instituições de ensino:

- IFRJ - Instituto Federal de Educação (na sede no Sarapuí)

- UFRJ ( na unidade de Santa Cruz da Serra)

- FEBF e FAETEC (na sede da FEBF, na Vila São Luiz)



- FUNDEC, nos seguintes locais:

• Sede administrativa da Fundec

(Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131)

• Fundec Unidade Pilar

(Av. Comendador Silva Cardoso, Lt 05 Qd 08 – Pilar - Duque de Caxias - RJ)

• Fundec Unidade Jardim Primavera

(Rua Herval Azevedo Carvalho, 894 - Jardim Primavera - Em frente à Praça da Rua Dois)

• Fundec Unidade Tamoio (Xerém)

(Estrada de Xerém, 27 - Xerém - Duque de Caxias - RJ)



A Prefeitura destaca que todos deverão apresentar no ato da vacinação documento de comprovação de vínculo profissional (contra cheque atualizado) e documento de identificação.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Lista de comorbidades



Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Visual e Transtorno do Espectro Autista.

Segunda dose

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que em função do baixo quantitativo de doses da vacina Coronavac entregues pelo Ministério da Saúde, entrará em contato com aqueles que receberam a primeira dose no dia 24/03 e datas anteriores, para prestar mais informações. A Prefeitura ressalta ainda que aguarda a chegada de novas doses de Coronavac para normalizar a vacinação no município.