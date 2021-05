Interessados devem atualizar o cadastro no site do CIEE Rio. Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:01 | Atualizado 04/05/2021 12:02

Duque de Caxias - As oportunidades de estágio retornaram com força na reta final de 2020, causando um reaquecimento nas contratações. Neste início do ano, o CIEE/Rio voltou a ter um volume grande de vagas para todo o Estado do Rio, em todos os cursos. Nesta semana, a instituição oferece 1.761 oportunidades, sendo 70 para Duque de Caxias, incluindo chances para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (confira abaixo como se inscrever).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. O primeiro passo para se cadastrar é preencher os dados pessoais corretamente para poder receber comunicados sobre os processos seletivos, seja por e-mail ou telefone.



Uma dica importante é ficar atento aos detalhes, inserir corretamente o nome da instituição de ensino, o nível de escolaridade e os demais dados solicitados.



Manter o cadastro atualizado também é muito importante para receber as vagas certas de acordo com o perfil do estudante.



Por causa da pandemia, todo o processo — da entrevista à contratação — é feito de forma remota. O jovem nem precisa sair de casa.

Publicidade

Veja as vagas para Duque de Caxias:

Ensino Superior

Publicidade

Duque de Caxias – Administração (15), Arquitetura e Urbanismo (5), Ciências Contábeis (2), Direito (12), Enfermagem (2), Engenharia (3), Farmácia (1), Informática (2) e Recursos Humanos (1).

Ensino Médio

Publicidade

Duque de Caxias – Aprendiz (19), ensino médio (6), técnico em Eletrotécnica (1) e técnico em Mecânica (1).