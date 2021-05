Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças REPRODUçãO DE INTERNET

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 11:14

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, da Aliansce Sonae, apresenta a campanha de Dia das Mães que exalta o sentimento mais inspirador que envolve a maternidade: o amor. Com a canção “Amor Maior”, da banda Jota Quest como pano de fundo, o filme retrata pequenos momentos do cotidiano que traduzem a essência da relação especial entre mães e filhos.



Para celebrar a data, uma das mais importantes do varejo, o Caxias Shopping reforça os canais de venda online com a possibilidade de entregas por delivery ou Pick Up com retirada através de lockers ou sistema drive-thru. O shopping também segue preparado para receber os consumidores seguindo rígidos protocolos de segurança.



No Caxias Shopping, um tapume instagramável com dois cenários, além de um portal cenográfico, servirá de pano de fundo para os registros das redes sociais. Ainda no ambiente digital, para gerar engajamento, o shopping vai disponibilizar filtros temáticos em seu instagram para estimular declarações de amor às mães! O empreendimento vai, ainda, replicar fotos de quem usar a hasgtag #maioramordomundo em suas redes.

Veja dica de presentes para o Dia das Mães:

Publicidade

Caxias Shopping:

Loja: Fashion Bijou

Produto: Carteira

Valor: R$ 34,90



Loja: Melissa

Produto: Sandália Velvet Wedge

Valor: R$ 189,90



Loja: Riachuelo

Produto: Vestido

Valor: R$ 159,90



Caxias Shopping

www.caxiasshopping.com.br

Central de Atendimento ao Cliente (21): 2018-2324

Rod. Washington Luíz, 2895 - Duque de Caxias