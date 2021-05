Ação Maio Amarelo, em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 11:32

Duque de Caxias - A Campanha Maio Amarelo alerta a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, em todo o mundo. Nesta quinta-feira, 13), a Secretaria de Segurança Pública, com os agentes do Departamento de Trânsito da Guarda Municipal de Duque de Caxias, promoveu na Praça do Pacificador, no Centro, uma ação de conscientização para redução de acidentes de trânsito e destacando a importância da campanha. A ação ocorreu com motoristas e pedestres que circulavam na região, com abordagem e distribuição de folhetos informativos.

Ação Maio Amarelo, em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Durante a ação, os agentes chamavam a atenção de motoristas e pedestres, orientando a população sobre a responsabilidade de atitudes como atravessar na faixa de pedestres, o respeito dos condutores ao próximo, o risco de usar celular ao volante e, ainda, sobre a importância de usar o cinto de segurança.

“Os cuidados no trânsito é um dever de todos nós. Se cada um fizer a sua parte, com certeza podemos diminuir os acidentes. A conscientização no trânsito é para todos, motoristas e pedestres. Isso é um ato de respeito e responsabilidade”, destaca o secretário de Segurança Pública, Roberto Gabriel.

Publicidade

O diretor do Departamento de Trânsito de Duque de Caxias, Leonardo Vaz, disse que ações como essa envolvem os mais diversos segmentos da sociedade para a educação no trânsito.

Ação Maio Amarelo, em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

“Realizar o trabalho de prevenção é de extrema importância. Atitudes simples como atravessar nas faixas, atravessar sobre as passarelas, respeitar o semáforo, muitas das vezes parte do princípio da educação no trânsito”, declarou o diretor.

Em todo o mês de maio, a secretaria vai continuar com essas ações de conscientização em todos os distritos. Confira abaixo a programação da campanha:



Publicidade

Horário: 09 às 12h

- 20/05 (Mantiquira – Xerém)

- 27/05 (Av. Automóvel Clube – Santa Cruz da Serra)

- 31/05 (Praça do Gramacho)