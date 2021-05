Prefeitura de Duque de Caxias constrói e revitaliza espaços públicos de lazer nos distritos Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 10:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, continua trabalhando na construção e revitalização de espaços públicos de lazer nos quatro distritos. Nos últimos quatro anos, as melhorias beneficiaram milhares de moradores que passaram a contar com praças para o lazer e práticas esportivas. As obras foram realizadas por administração direta, sem a contratação de empresas, e com recursos federais de emendas parlamentares repassados através da Caixa Econômica Federal.

No primeiro distrito, a administração municipal está construindo uma praça no bairro Periquito e concluindo a reforma geral das praças dos bairros Olavo Bilac e Engenho do Porto. No bairro Jardim 25 de Agosto, receberam melhorias as praças do Colégio Adventista, do Fórum e da Maçonaria, entre outras. No segundo distrito, a equipe concluiu a reforma e revitalização da Praça União, no bairro Vila Maria Helena. Na região, também receberam novos espaços de lazer moradores da Praça da Trel e da Pioneira.

No terceiro distrito, a Praça de Parada Angélica também está sendo reformada. E na Praça da Matriz, em Santa Cruz da Serra, o piso está sendo recuperado. Em Xerém, a Prefeitura está construindo uma grande área de lazer com iluminação em Led e vários atrativos para os moradores. O espaço vai contar com campo de grama sintética, academia de ginástica, playground, deck e pista compartilhada, entre outros equipamentos.

Melhorias desde 2017



O programa de melhorias dos bairros já construiu e reformou mais de 60 praças e parques. Os espaços ganharam, além de nova iluminação em LED, reforma geral e novos equipamentos para o lazer das crianças, dos adultos e para os praticantes de esportes como futebol. Além de nova grama sintética colocada nas praças que têm campo de futebol, os espaços também ganharam nova iluminação para a realização de jogos noturnos, acessibilidade, novo piso, urbanismo, playground e academia.