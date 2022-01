Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Publicado 03/01/2022 11:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove de segunda (03) a sexta-feira (07/12), vacinação de todas as doses da Covid-19, com destaque para o reforço da vacina Janssen para quem recebeu a dose única no prazo de dois meses ou mais. Durante toda a semana, o município estará aplicando a dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose); da primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais com prazo de 4 meses de recebimento da segunda dose. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).



A vacinação acontece das 8h às 13h, nas seguintes unidades: Hospital Municipal Duque - CMSDC - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. Além dessas unidades, o reforço da vacina Janssen também estará disponível na UBS José Camilo - UBS Barão do Amapá - UBS Sarapuí - UBS Antônio Granja - ESF Parque Esperança - ESF Beira Mar - ESF Jardim Gramacho 1, 2, 3 e 5 - ESF Jardim Anhangá.



Gestantes, Puérperas e Lactantes

A vacinação com primeira, segunda e terceira (para quem completou 5 meses da segunda dose) para gestantes, puérperas e lactantes, continua no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém . As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.