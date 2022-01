Rosca dos Reis, da Lecadô - Divulgação

Publicado 03/01/2022 20:27

Duque de Caxias - A deliciosa “Rosca de Reis” do Lecadô (R$ 29,90) volta ao cardápio em todas as lojas da marca para as comemorações do Dia de Reis. O doce, que tem origem francesa, segue a receita dos primórdios da doceria em dois sabores: “Rosca de Chocolate”, recheada de brigadeiro com cobertura de gotinhas de chocolate, e “Rosca de Frutas Cristalizas”, recheada de passas, castanhas, chocolate, frutas cristalizadas e canela.

Para atender a demanda da data, que sugere que o doce seja compartilhado entre familiares e amigos, o Lecadô terá fornadas especiais apenas no dia 6 de janeiro no Lecadô do Caxias Shopping e nas outras lojas da marca na Baixada Fluminense. Uma delícia que não pode faltar na mesa na tradicional celebração de Dia de Reis. O Lecadô conta com lojas no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio. Todos os endereços das lojas estão no site www.lecado.com.br/lojas



SERVIÇO: www.lecado.com.br

Aceita: Cartões Visa e Master, Dinheiro. Não aceita cheque e nem tíquete.

Central de Vendas: T: (21) 3900-7228

LOJAS LECADÔ:



DUQUE DE CAXIAS: Caxias Shopping: T: (21) 4112-1479. Calçadão de Caxias: T: (21) 3845-1427