Aproveite a oportunidade para conseguir um emprego antes do fim de anoReprodução

Publicado 04/01/2022 16:22

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense acumulou saldo positivo de 4.349 postos de trabalho formais em novembro. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) via plataforma Retratos Regionais. O melhor resultado da região no mês ficou com Duque de Caxias (+1.397) seguido de Nova Iguaçu (+1.025). Já no acumulado no período de janeiro a novembro de 2021, o saldo de empregos da Baixada é de 19.275 contratações. Duque de Caxias surge na liderança (+4.945), seguido de Nova Iguaçu (+3.965) e São João de Meriti (+1.620).



A análise específica da indústria da região mostra que, no acumulado do ano, o setor registra saldo positivo de 3.933 vagas de trabalho formais. Duque de Caxias (+722) e Queimados (+649) representam os melhores resultados industriais da Baixada neste período. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a construção civil (+2.057) e a fabricação de produtos de minerais não metálicos (+667).



“Sem dúvidas, 2021 está sendo o ano da retomada do desenvolvimento e da recuperação econômica. A expectativa da Firjan é que, nas próximas divulgações dos dados de empregabilidade, os resultados continuem positivos para os grandes setores e para a maioria dos municípios fluminenses”, avaliou Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan.