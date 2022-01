Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/01/2022 16:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias quitou, nesta terça-feira (04/01), o pagamento de todos os servidores referente ao mês de dezembro. Receberam 6.496 profissionais e foi gerado um valor total de R$ 22.028.439,30.

De acordo com a administração municipal, no momento, está pagando a 68ª folha salarial em 61 meses de trabalho da atual gestão. É importante ressaltar que os funcionários devem aguardar o processamento bancário para terem os valores disponíveis nas contas. Na nota de pagamento o texto diz que "por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento dos servidores tem sido tratado como a principal prioridade do governo".