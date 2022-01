Teste rápido de Covid-19 - Reprodução internet

Teste rápido de Covid-19Reprodução internet

Publicado 05/01/2022 17:21 | Atualizado 05/01/2022 17:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando para a população o teste rápido antígeno Covid-19 em mais 40 unidades da rede de Atenção Básica de Saúde do município. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a testagem acontece por livre demanda, sem necessidade de encaminhamento médico para o atendimento. A orientação é de que todas as pessoas que apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos. A testagem também é recomendada para todos aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19.

Confira a lista das unidades de Atenção Básica que estão fazendo o teste rápido para a COVID-19 em Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h:



1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll

ESF Parque Felicidade l e ll

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Jardim Gramacho lV

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu l, ll, lll e lV

ESF Vila São Luiz

UBS Alaíde Cunha / ESF Vila Leopoldina / ESF Copacabana



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos

ESF Nelson Chaves Araújo

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança l, ll e lll

ESF Pilar l e ll

ESF Pilar lll, lV e V

ESF São Bento l e ll

ESF Vila Urussaí

ESF Cangulo l, ll, lll e lV

UBS Antonio Granja

UBS José Camilo / USF Parque Chuno



3º DISTRITO

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll

ESF Cristóvão Colombo

ESF Imbariê

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV

ESF Nova Campina l, ll, lll e lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll



4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá