Segundo infectologista, o principal motivo para a alta circulação da Influenza é a baixa adesão à vacina da gripe.Divulgação

Publicado 05/01/2022 18:37

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (06/01), o município de Duque de Caxias retoma a vacinação contra a Gripe (Influenza) em 12 pontos espalhados nos quatro distritos. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que a retomada da vacinação contra a gripe está sendo possível graças a doação de 10 mil doses entregues ao município pela rede de farmácias Pague Menos, com o apoio da Ascoferj - Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro.

Podem receber a vacina contra a gripe todas as pessoas adultas, com 18 anos ou mais. Não há impedimento ou prazo a ser cumprido para quem foi vacinado contra a Covid-19 receber a vacina contra a gripe, sendo obrigatória a apresentação de documento de identificação e carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde alerta a população sobre a possibilidade do término da vacinação acontecer antes do horário programado, em função do quantitativo de doses disponíveis.

Confira os locais que estarão vacinando contra a Gripe, nesta quinta-feira (06), das 8h às 13h (ou até o fim dos estoques):

Praça do Pacificador (Centro)

Praça Roberto Silveira (Centro)

Praça da Mantiquira (Xerém)

CMSDC – Centro Municipal de Saúde

CER IV

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém