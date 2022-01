Caxias Shopping promove shows gratuitos no happy hour - Divulgação

Publicado 06/01/2022 15:35

Duque de Caxias - Nesta primeira sexta-feira do ano, 7 de janeiro, o Caxias Shopping dá início à nova temporada de shows gratuitos do projeto Palco Caxias Shopping. O evento, que acontece toda sexta-feira, a partir das 19h30, transforma a praça de alimentação do empreendimento em um ponto de encontro para os clientes aproveitarem o happy hour, com muita descontração e gastronomia, ao som de uma boa música ao vivo.

Em janeiro, a programação vai receber, no dia 7, o cantor Marcos Novatto, com repertório que traz uma seleção dos melhores sambas de raiz. No dia 14, é a vez da cantora Neíra Nazareth levar ao palco repertório com grandes baladas sertanejas. Já no dia 21, quem passar pela praça de alimentação do Caxias Shopping vai curtir muito Pop&Rock com o cantor Eduardo Proença. Para o último show do mês, dia 28, os convidados serão André & Luiz, da Banda Plano R, que vão apresentar grandes sucessos do Pop Nacional e Internacional.

Palco Caxias Shopping

Dia 07/01 - Sexta - Marcos Novatto – samba

Dia 14/01 - Sexta - Neíra Nazareth - sertanejo

Dia 21/01 - Sexta - Eduardo Proença - Pop & Rock

Dia 28/01 - Sexta - André & Luiz - Plano R - Pop Nac e Int.

ENTRADA GRATUITA