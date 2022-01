Washington Reis visita Fundec - Divulgação

Publicado 06/01/2022 18:24

Duque de Caxias - Na manhã desta quinta-feira (6), o prefeito Washington Reis visitou a Escola Técnica da Fundec (antigo Polo Social). Recebido pelo presidente da Fundação, Jonas Santana, o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, e o coordenador do centro de ensino, Marcelo Ribeiro, o prefeito apresentou as instalações da unidade ao secretário de educação do município de Saquarema, Antônio Alves. No local, funciona um dos laboratórios do curso técnico de enfermagem.



Antônio Alves ficou impressionado com o número de alunos atendidos pela Fundação e a quantidade de unidades. Ele destacou que "um projeto como esse tem de ser estendido para todo o Brasil. A estrutura das salas e dos laboratórios é de alta qualidade e favorece o processo de ensino dos estudantes", complementou.

Jonas Santana falou sobre o planejamento para o ano que se inicia.

"O prefeito Washington Reis é o idealizador da Fundec. A sua visita significa que ele está analisando de perto os nossos centros de ensino. E, a partir daí, ele vai disponibilizar mais recursos para serem investidos no conforto e no aprendizado dos nossos alunos. O apoio do secretário de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, também é fundamental. Com ele, formalizamos diversas parcerias em 2021 que deram ainda mais oportunidades aos nossos alunos", completou.



O prefeito Washington Reis falou do carinho que possui pela Fundação.

"Eu criei a Fundec, em 2005, com o objetivo de proporcionar para nossa população uma alternativa de emprego e de renda. Em 2021, demos mais um grande passo que foi a criação do curso técnico municipal de enfermagem - o primeiro do Brasil -, e vamos trabalhar bastante para fazer ainda mais em 2022 a fim de que mais pessoas tenham acesso a cursos de qualidade totalmente gratuitos", afirmou.



A Fundec já formou mais de 30 mil alunos nos cursos presenciais em seus 22 centros de ensino. Em 2022, serão 224 mil vagas distribuídas em sete cursos à distância, dois deles inéditos: Fundamentos em Linux e Programação em Python.