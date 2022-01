Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

.ig.com.br\/padroes-de-conduta","ownershipFundingInfo":"https:\/\/odia.ig.com.br\/quem-somos","foundingDate":"1951-06-05","masthead":"https:\/\/odia.ig.com.br\/expediente","verificationFactCheckingPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","unnamedSourcesPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/codigo-de-etica","actionableFeedbackPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco","diversityStaffingReport":"https:\/\/odia.ig.com.br\/politica-de-diversidade","publishingPrinciples":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Newsroom Contact","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","workLocation":{"@type":"Place","name":"Rio de Janeiro"},"description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Mulheres no mercado de trabalho: elas são a aposta no saneamento","alternativeHeadline":"Colaboradoras da Águas do Rio exercem funções nas ruas e na área administrativa","description":"Colaboradoras da Águas do Rio exercem funções nas ruas e na área administrativa","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/duque-de-caxias\/2022\/01\/6312206-mulheres-no-mercado-de-trabalho-elas-sao-a-aposta-no-saneamento.html ","articleBody":"Duque de Caxias - As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, inclusive desenvolvendo atividades antes consideradas predominantemente masculinas. Trocar hidrômetros, fazer instalação e religação de água também passou a ser função delas, como é o caso da agente comercial Rosana Paula, que trabalha na Águas do Rio, atuando na cidade de Duque de Caxias. Ao todo, 20% do quadro de funcionários da concessionária é formado por mulheres. Águas do Rio aposta em mulheres no mercado de trabalhoDivulgação “Eu faço tudo o que os meninos fazem e as pessoas sempre reagem surpresas quando me veem executando essas atividades. É a primeira vez que eu trabalho assim e estou achando o máximo, porque gosto de me desafiar e aqui na empresa encontrei algo que possibilita meu trabalho: o respeito dos meus chefes e colegas de trabalho”, avalia Rosana.Além das funções nas ruas, elas também estão desempenhando atividades na área administrativa. Tatiana de Oliveira é coordenadora comercial e lidera uma equipe de aproximadamente 50 homens. “Eu fico feliz em trabalhar em uma empresa que não faz distinção do gênero, porque infelizmente essa ainda é uma dificuldade que muitas mulheres enfrentam. E estar trabalhando na Águas do Rio é uma oportunidade de provar que ser mulher não nos limita. Estou aqui para orientar e inspirar minha equipe de que, com dedicação e empenho, podemos chegar aonde quisermos”, afirma Tatiana. Águas do Rio aposta em mulheres no mercado de trabalhoDivulgação Rosana e Tatiana sabem que o trabalho que realizam contribui para a qualidade de vida de milhares de pessoas, especialmente as mulheres. Segundo o Instituto Trata Brasil, 27 milhões de mulheres não têm acesso adequado ao saneamento. “É gratificante trabalhar para mudar essa realidade”, conclui Rosana.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/duque-de-caxias\/2022\/01\/6312206-mulheres-no-mercado-de-trabalho-elas-sao-a-aposta-no-saneamento.html","keywords":"Duque de Caxias, Caxias, Baixada Fluminense, Águas do Rio, Saneamento","articleSection":"Duque de Caxias","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/01\/07\/1200x750\/1_rosana_paula_e_tatiana_de_oliveira_trabalham_na_aguas_do_rio__na_sede_em_duque_de_caxias-23984757.jpeg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-01-07T10:29:57-02:00","dateModified":"2022-01-07T10:29:57-02:00"}