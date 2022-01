Programa de combate às enchentes em Duque de Caxias - Divulgação

Programa de combate às enchentes em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/01/2022 10:43

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias continua atuando com o programa de combate às enchentes na cidade promovendo a limpeza e o desassoreamento de rios e canais em todos os distritos. Esta semana foi iniciado o serviço de limpeza do Canal Marilândia, em Campos Elíseos. Além do trabalho executado regularmente pela Prefeitura, uma parceria com o Governo do Estado, firmada pelo prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro, trouxe para o município o Programa Limpa Rio que beneficiou milhares de moradores do segundo, terceiro e quarto distritos.



Executado pela Secretaria de Estado do Ambiente, o programa promoveu, no ano passado, a limpeza de rios e canais dos bairros São Bento, Pilar, Vila do Sapê, Saracuruna, Vila Canaã, Gramacho, Nova Campina, Parque Paulista, Vila Maria Helena, Jardim Olimpo, Jardim Anhangá, Santa Lúcia e Parque Estrela de onde foram retirados mais de 200 mil metros cúbicos de sedimentos. O projeto continua em execução no município.



Já o Programa de Combate às Enchentes da Prefeitura, iniciado em 2017, conseguiu minimizar o impacto das chuvas em vários momentos em Duque de Caxias, principalmente nessa época do ano. Nesses quase cinco anos, foram limpos e desassoreados mais de 300 quilômetros de rios e canais.



Canal Caboclo

Em parceria com os governos federal e estadual, a Prefeitura de Duque de Caxias está realizando a maior obra de infraestrutura da Baixada Fluminense com a canalização de 2.260 metros do Canal Caboclo, que corta o centro da cidade e liga a Linha Vermelha ao bairro Trezentos, em São João de Meriti.



A primeira fase da macrodrenagem do canal, entre a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, até a foz do Rio Meriti, está sendo executada. A obra vai beneficiar moradores do centro da cidade e das comunidades da Vila Ideal e Parque Vila Nova, que costumam sofrer com o transbordamento do córrego nos períodos de chuvas fortes. Na região, estão sendo instalados 960 metros de galerias pré-moldadas de concreto armado.



Na segunda fase, outros 1.300 metros serão canalizados pela administração municipal, em parceria com o governo estadual, que está investindo recursos em importantes obras de infraestrutura em todos os distritos de Duque de Caxias.



Os moradores da Vila Ideal também vão ganhar uma creche para mais de 100 crianças, uma escola e uma área de lazer para os moradores com quadra poliesportiva, academia e outros equipamentos.