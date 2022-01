Hospitais em Caxias começam a receber reforma geral - Divulgação

Hospitais em Caxias começam a receber reforma geralDivulgação

Publicado 07/01/2022 16:06

Duque de Caxias - Uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado garantiu mais de R$ 60 milhões nas obras de reforma geral do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e do Hospital Adão Pereira Nunes (Hospital de Saracuruna), este último municipalizado recentemente. As obras já começaram nas duas unidades que atendem moradores da Baixada Fluminense e de toda a Região Metropolitana em várias especialidades médicas e cirúrgicas. A iniciativa tem o objetivo de promover melhorias estruturais na área de saúde do município.



Nas obras do Moacyr do Carmo serão gastos mais de R$ 30 milhões. Entre os itens reformados estão a troca do piso de todos os pavimentos, reforma dos banheiros, instalação de sistema de incêndio, construção de rampa de emergência, troca de elevadores do hall, instalação de sistema de captação de energia solar e instalação de ar-condicionado.

Hospitais em Caxias começam a receber reforma geral Divulgação



Municipalizado pela Prefeitura, no final do ano passado, o Hospital Adão Pereira Nunes é referência no atendimento em todo o estado. A unidade atende pacientes em diversas especialidades, conta com maternidade para gravidez de risco e realiza cirurgias de alta complexidade. O Hospital de Saracuruna receberá reforma interna e externa, instalação de sistema de incêndio, instalação de mais dois elevadores, reforma geral do telhado, implantação da Estação de Tratamento de Esgoto e instalação de sistema de captação de energia solar. Nas obras serão investidos mais de R$ 30 milhões.

Municipalizado pela Prefeitura, no final do ano passado, oé referência no atendimento em todo o estado. A unidade atende pacientes em diversas especialidades, conta com maternidade para gravidez de risco e realiza cirurgias de alta complexidade. O Hospital de Saracuruna receberá reforma interna e externa, instalação de sistema de incêndio, instalação de mais dois elevadores, reforma geral do telhado, implantação da Estação de Tratamento de Esgoto e instalação de sistema de captação de energia solar. Nas obras serão investidos mais de R$ 30 milhões.