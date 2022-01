Jovens do 'Primeira Chance' de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/01/2022 16:21

Duque de Caxias - Próximo a completar um ano de implantação, o Primeira Chance, Programa Municipal de Aprendizagem criado pela Prefeitura de Duque de Caxias, dará início, na segunda-feira (10/01), ao processo de inscrição para o ano de 2022. A iniciativa funciona como um instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho dos jovens de 18 a 20 anos de idade residentes no município. No caso de pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade.

As inscrições acontecem de 10 a 23/01, através do link: https://primeirachance.fundec.rj.gov.br/.

Estão sendo oferecidas 404 vagas, com contrato de 12 meses, que serão preenchidas mediante sorteio público que acontecerá pela internet, no dia 25/01. A carga horária de trabalho será de 30 horas semanais. Há vagas para os cargos de auxiliar de manutenção predial, assessor de apoio à gestão, auxiliar de limpeza, ajudador, agente socioeducativo, recepcionista, auxiliar de transporte, agente de apoio à integração escolar e agente administrativo.

O participante do programa receberá uma bolsa auxílio de R$ 650, auxílio transporte e alimentação. Além disso, os inscritos passarão por formação técnico profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico para qualificação social e profissional, nas várias áreas da administração pública. É importante destacar que não serão aceitas inscrições dos participantes que tenham feito parte do quadro de contratados do programa Primeira Chance no ano de 2021.

Quem tiver interesse em participar deve seguir as instruções publicadas pela Prefeitura em um edital que já está disponível no endereço eletrônico: https://fundec.rj.gov.br/edital.php